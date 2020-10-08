«Россети» с опережением графика провели подготовку к зиме и текущий ремонт

8 октября. Mossovetinfo.ru - Все компании Группы «Россети» своевременно выполняют мероприятия по обеспечению надёжной работы сетей в ОЗП, идут с опережением плана проведения технического обслуживания и ремонтов (далее, ТОиР) в среднем на 12,5%, - сообщил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров выступиая на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, где обсуждался ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему периоду.



«В этом году реализация плановых мероприятий при подготовке к ОЗП потребовала адаптации к ограничениям из-за COVID-19. Тем не менее, все компании группы «Россети» обеспечили высокий темп работ, выполняют все организационно-технические мероприятия по обеспечению надёжной работы инфраструктуры, в целом идут с опережением графиков ТОиР на 12,5%. Объём финансирования ремонтов в 2020 году составил 70,2 млрд рублей, на 9% выше, чем годом ранее», – отметил Андрей Майоров.



По состоянию на 1 октября по основной номенклатуре работ программа ТОиР реализована полностью. Особое внимание уделено техническому обслуживанию оборудования питающих центров. Выполнен ремонт 695 трансформаторов и 18 900 выключателей (115% и 101% годового плана), 39 200 трансформаторных подстанций (101%). Также отремонтировано 165 600 км ЛЭП, установлено 985 200 изоляторов, расчищено 149 100 гектаров трасс ВЛ.



Обеспечена полная готовность оборудования и персонала. Сформировано 10 111 ремонтных бригад из 50 656 человек, подразделения укомплектованы техникой (24 138 единиц). В резерве – 5 937 мобильных источников электроснабжения (464,4 МВт). Проведено 154 учения, заключено 1 597 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.



В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода энергетики компании «Россети Московский регион» еще в августе в 100-процентном объеме выполнили все этапы ремонтной программы. Реализация работ велась с опережением графика. Темпы не были снижены даже в период действия карантинных мер, связанных с противостоянием коронавирусной инфекции.



С начала года энергетиками отремонтированы 2 086 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-35 кВ и выше (175 км - в Москве и 1 911 км на территории Подмосковья); 183 км кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ и выше (111 км - в Москве и 72 км - в МО); 1 428 выключателей (236 - в Москве и 1 192 - в Московской области); 2 783 трансформаторных подстанций (1 060 - в Москве и 1 723 - в МО). Произведена замена 66 614 изоляторов (11 585 – в Москве, 55 029 – в МО) и 193 км грозотроса (30 - в Москве и 163 - в МО).