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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
В России     08.01.2018 10:45

Россия может выйти из ВТО из-за иска Евросоюза «по свинине»

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Теги:  Россия  Евросоюз  ВТО  иск  свинина  эмбарго 

Москва, 8 января. /Mossovetinfo.ru/. Иск Европейского союза к России о взыскании 1,39 млрд евро в год за эмбарго с 2014 года на ввоз европейской свинины на территорию РФ может привести к выходу России из Всемирной торговой организации (ВТО), полагает заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников

В то же время в Москве считают требования ЕС о компенсации безосновательными - Россия уже выполнила решение ВТО, подчёркивают в Минэкономразвития.

Отмечается, что ЕС первым стал нарушать правила ВТО, используя ограничительные меры против России.

Как сообщалось ранее, иск, подготовленный Всемирной торговой организацией (ВТО) о взыскании с России 1,39 миллиарда евро из-за ограничения импорта свинины, поступил в арбитражный суд в Брюсселе. 

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Теги: 
Россия  Евросоюз  ВТО  иск  свинина  эмбарго 

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