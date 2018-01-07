Другие материалы
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В России
08.01.2018, 10:54
В Петербурге открыли дамбу - угроза наводнения миновала
8 января. /Mossovetinfo.ru/. Затворы судопропускных и водопропускных сооружений полностью открыты в 8 часов утра, сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений. Угроза наводнения миновала. Возобно...
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В России
08.01.2018, 10:45
Россия может выйти из ВТО из-за иска Евросоюза «по свинине»
Москва, 8 января. /Mossovetinfo.ru/. Иск Европейского союза к России о взыскании 1,39 млрд евро в год за эмбарго с 2014 года на ввоз европейской свинины на территорию РФ может привести к выходу России...
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Правительство
07.01.2018, 17:22
Москва получит 997 млн руб федеральных субсидий на лечение отдельных категорий граждан
Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru /. Город Москва получит в 2018 году 997403,5 тыс.рублей для оказания соцпомощи отдельным категориям граждан на лечение и отдых. В опубликованном постановлении П...