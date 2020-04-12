12 апреля. Mossovetinfo.ru – Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России не успеет разрешиться ко Дню Победы, заявила в интервью телеканалу «Россия 1» вице-премьер Татьяна Голикова.
«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, который мы ожидаем, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», - заявила вице-премьер.
В качестве примера Голикова привела китайский город Ухань. Несмотря на то, что частично там были сняты ограничения из-за коронавируса, ряд ограничений, таких как обязательное ношение масок, регулярная дезинфекция и социальное дистанциорование, продолжает действовать до сих пор.
Вице-премьер также отметила, что во многом ситуация с распространением коронавируса в России будет зависеть от самодисциплины россиян. При соблюдении дисциплины к лету распространение коронавируса пойдет на спад, и жители страны смогут «пожать друг другу руки».
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