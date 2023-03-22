Другие материалы
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В России
23.03.2023, 17:42
Россия перенаправила экспорт нефти и нефтепродуктов, проблем с реализацией нет - вице-премьер Новак
23 марта. Mossovetinfo.ru - Россия перенаправила экспорт нефти и нефтепродуктов в дружественные страны "которые не ввели ни эмбарго, ни потолков относительно наших энергетических ресурсов" и не испыты...
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В России
23.03.2023, 17:17
Возможны новые меры поддержки в рамках ипотечных программ - Хуснуллин
23 марта, - Mossovetinfo.ru - Возможны новые меры поддержки в рамках ипотечных программ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после отчета правительства в Госдуме в четверг. Об этом соо...
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В России
22.03.2023, 07:07
Объем непроданного жилья в многоэтажках на 20% превышает показатели последних трех лет
22 марта, Mossovetinfo.ru - Запуск новых проектов строительства многоквартирного жилья в 2022 году оценивается в 41,8 млн кв. м — на 2% ниже показателя 2021 года, рынок жилья имеет перекос в сторону п...