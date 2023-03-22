Россия перенаправила экспорт нефти и нефтепродуктов, проблем с реализацией нет - вице-премьер Новак

23 марта. Mossovetinfo.ru - Россия перенаправила экспорт нефти и нефтепродуктов в дружественные страны "которые не ввели ни эмбарго, ни потолков относительно наших энергетических ресурсов" и не испытывает проблем с их реализацией, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, сообщает ИНТЕРФАКС.



Вице-премьер также отметил , что нефтеперерабатывающие заводы страны работают стабильно, "обеспечивают внутренний рынок в полном объёме всеми необходимыми нефтепродуктами".