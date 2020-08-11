11 августа. Mossovetinfo.ru – Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на заседании правительства.



Глава Минздрава Михаил Мурашко подтвердил, что во вторник, 11 августа было выдано первое в мире регистрационное удостоверение на вакцину от коронавиурса.



Президент страны заявил, что рассчитывает на то, что массовый выпуск новой вакцины начнется в ближайшее время.



Как следует из данных Госреестра лекарственных средств, вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, носит торговое название Гам-КОВИД-ВакКомбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.



Планируется, что в гражданский оборот российская вакцина от коронавируса поступит с 1 января 2021 года.