7 августа. Mossovetinfo.ru – Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса, разработанную в центре имени Гамалеи, сообщает оперштаб Москвы.



Вакцина будет официальном зарегистрирована в среду, 12 августа.



Первыми вакцину получат пожилые люди и врачи.



О том, что первая российская вакцина от коронавируса готова, заместитель министра обороны Руслан Цаликов сообщил 21 июля. Вакцина разрабатывалась совместно медиками Минобороны и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 20 июля из Сеченовского университета и госпиталя имени Бурденко, в которых проводились испытания, были выписаны последние группы добровольцев, испытывавших вакцину.



По итогам испытаний установлено, что у всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу, при этом, компоненты вакцины безопасны для людей и хорошо переносятся. В то же время, пока неизвестно как долго будет сохраняться иммунитет, выработавшийся в результате вакцинации. На этот вопрос должен дать ответ следующий этап клинических испытаний.