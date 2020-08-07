 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     07.08.2020 12:00

Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  вакцина  регистрация 

7 августа. Mossovetinfo.ru – Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса, разработанную в центре имени Гамалеи, сообщает оперштаб Москвы.

Вакцина будет официальном зарегистрирована в среду, 12 августа.

Первыми вакцину получат пожилые люди и врачи.

О том, что первая российская вакцина от коронавируса готова, заместитель министра обороны Руслан Цаликов сообщил 21 июля. Вакцина разрабатывалась совместно медиками Минобороны и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 20 июля из Сеченовского университета и госпиталя имени Бурденко, в которых проводились испытания, были выписаны последние группы добровольцев, испытывавших вакцину.

По итогам испытаний установлено, что у всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу, при этом, компоненты вакцины безопасны для людей и хорошо переносятся. В то же время, пока неизвестно как долго будет сохраняться иммунитет, выработавшийся в результате вакцинации. На этот вопрос должен дать ответ следующий этап клинических испытаний.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  вакцина  регистрация 

Возврат к списку

Лента новостей

12:00 В России Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса

11:51 Город (Москва и область) За три дня в Подмосковье пассажиров ж/д-транспорта без масок оштрафовали на 870 тыс. руб

10:59 Другое Оргкомитет Евро-2020 получил разрешение на проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге в 2022 году

10:22 Город (Москва и область) Четыре станции красной ветки метро закроют для пассажиров с вечера 7 августа до 11 августа

10:11 Власть Правительство сняло ограничения на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы

Актуальные материалы

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества

10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru