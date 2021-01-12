12 января. Mossovetinfo.ru – Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря прошлого года в связи с выявлением в Великобритании нового штамма коронавируса. Первоначально авиасообщение было прервано на неделю, однако затем продлевалось.
Помимо России, решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией приняли и другие страны.
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