12 января. Mossovetinfo.ru – Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.



Авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря прошлого года в связи с выявлением в Великобритании нового штамма коронавируса. Первоначально авиасообщение было прервано на неделю, однако затем продлевалось.



Помимо России, решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией приняли и другие страны.