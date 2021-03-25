Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией и рядом других стран

25 марта. Mossovetinfo.ru — С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.



Авиарейсы в указанные страны будут отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга.



Кроме того, принято решение увеличить количество авиарейсов между Россией и Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами.



Помимо этого, принято решение возобновить авиаперелеты за рубеж из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. В какие страны будут осуществляться рейсы из этих аэропортов не сообщается.