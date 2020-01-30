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В России     30.01.2020 09:00

Россия закрыла границу с Китаем в пяти регионах

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Теги:  коронавирус  оперативный штаб  Татьяна Голикова  Китай  граница 

30 января. Mossovetinfo.ru – В качестве меры по предотвращению проникновения в Россию коронавируса, Россия закрыла пункты пропуска на границе с Китаем в пяти регионах, сообщила на брифинге глава Оперативного штаба предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ, вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, пункты пропуска будут закрыты в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Кроме того, в ближайшие сутки будет проработан режим, который позволит возвращать россиян из Китая с проведением соответствующих карантинных мероприятий.

С 00:00 31 января вводится ограничение железнодорожного сообщения с Китаем. Поезда будут ходить только по маршруту Москва – Пекин – Москва. Решение о режиме авиарейсов в Китай будет принято не позднее пятницы, 31 января.

Российским ВУЗам будет предложено продлить каникулы для китайских студентов.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.

По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже 7736 человек, еще у 12 167 человек подозревают его наличие. От нового вируса скончались 170 человек. В России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.


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Теги: 
коронавирус  оперативный штаб  Татьяна Голикова  Китай  граница 

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