30 января. Mossovetinfo.ru – В качестве меры по предотвращению проникновения в Россию коронавируса, Россия закрыла пункты пропуска на границе с Китаем в пяти регионах, сообщила на брифинге глава Оперативного штаба предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ, вице-премьер Татьяна Голикова.



По словам Голиковой, пункты пропуска будут закрыты в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.



Кроме того, в ближайшие сутки будет проработан режим, который позволит возвращать россиян из Китая с проведением соответствующих карантинных мероприятий.



С 00:00 31 января вводится ограничение железнодорожного сообщения с Китаем. Поезда будут ходить только по маршруту Москва – Пекин – Москва. Решение о режиме авиарейсов в Китай будет принято не позднее пятницы, 31 января.



Российским ВУЗам будет предложено продлить каникулы для китайских студентов.



Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.



По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже 7736 человек, еще у 12 167 человек подозревают его наличие. От нового вируса скончались 170 человек. В России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.

