25 августа. Mossovetinfo.ru - Российских туристов могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили, что все граждане, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны пройти ПЦР-тест и разместить его результат на портале госуслуг. При этом тестирование должны пройти как взрослые, так и несовершеннолетние. Результаты тестирования несовершеннолетних должны разместить родители.
Граждане, которые в трёхдневный срок не разместили результаты тестирования, могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.
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