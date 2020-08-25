25 августа. Mossovetinfo.ru - Российских туристов могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



В ведомстве напомнили, что все граждане, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны пройти ПЦР-тест и разместить его результат на портале госуслуг. При этом тестирование должны пройти как взрослые, так и несовершеннолетние. Результаты тестирования несовершеннолетних должны разместить родители.



Граждане, которые в трёхдневный срок не разместили результаты тестирования, могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.