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В России     25.08.2020 16:33

Россиян могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

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Теги:  туризм  штрафы  коронавирус  туристы 

25 августа. Mossovetinfo.ru - Российских туристов могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что все граждане, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны пройти ПЦР-тест и разместить его результат на портале госуслуг. При этом тестирование должны пройти как взрослые, так и несовершеннолетние. Результаты тестирования несовершеннолетних должны разместить родители.

Граждане, которые в трёхдневный срок не разместили результаты тестирования, могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.


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Теги: 
туризм  штрафы  коронавирус  туристы 

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