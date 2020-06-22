22 июня. Mossovetinfo.ru – Предстоящая рабочая неделя будет сокращенной, посреди недели всех ожидает выходной, об этом напомнили в Роструде.



В среду, 24 июня, состоится Парад Победы, который был перенесен на эту дату из-за пандемии коронавируса. Этот день объявлен в России нерабочим. Таким образом, на неделе рабочими будут 22 и 23 июня, а также 25 и 26 июня.



Из-за пандемии коронавируса, Парад Победы, который традиционно проходит в День Победы 9 мая, был отложен. Позднее президент страны Владимир Путин дал поручение провести парад 24 июня.