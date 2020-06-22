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В России     22.06.2020 08:39

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя

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Теги:  рабочая неделя  выходные  Роструд  Парад Победы 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Предстоящая рабочая неделя будет сокращенной, посреди недели всех ожидает выходной, об этом напомнили в Роструде.

В среду, 24 июня, состоится Парад Победы, который был перенесен на эту дату из-за пандемии коронавируса. Этот день объявлен в России нерабочим. Таким образом, на неделе рабочими будут 22 и 23 июня, а также 25 и 26 июня.

Из-за пандемии коронавируса, Парад Победы, который традиционно проходит в День Победы 9 мая, был отложен. Позднее президент страны Владимир Путин дал поручение провести парад 24 июня.


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Карта места

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Теги: 
рабочая неделя  выходные  Роструд  Парад Победы 

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