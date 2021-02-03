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В России     03.02.2021 10:03

Россиян предупредили о мошенничестве на тему прививок от коронавируса

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Теги:  коронавирус  вакцинация  мошенничество 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Новая волна мошенничества, связанная с массовой вакцинацией от коронавируса, ожидается в России, сообщают «Известия» со ссылкой на мнение специалистов по кибербезопасности.

Мошенники могут предлагать гражданам купить зарубежный препарат для вакцинации, записаться на платную прививку, получить компенсацию. Информация может распространятся как через соцсети, так и с помощью писем от фишинговых сайтов, которые могут быть замаскированы под сайты медучреждений или портал госуслуг.

В качестве одной из вероятных схем называется предложение записаться на платную вакцинацию, после чего человек получит сообщение о том, что группу для вакцинации набрать не удалось, поэтому надо пройти по ссылке и выбрать другую дату. Ссылка при этом будет вредоносной.

Также вредоносные программы могут скрываться в фишинговых рассылках под видом информации об иммунизации и ее сроках или о введении «паспортов здоровья».

Все эти предложения будут использоваться для того, чтобы получить доступ к личным данным граждан, а также данным их банковских карт.

По мнению специалистов, волна фишинга на тему вакцинации от коронавируса может начаться в России уже в феврале.

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Теги: 
коронавирус  вакцинация  мошенничество 

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