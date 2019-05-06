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В России     06.05.2019 08:50

Россиян ждет короткая рабочая неделя

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Теги:  Россия  праздники  выходные 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Предстоящая рабочая неделя в России вновь будет короткой, и составит всего три рабочих дня.

На неделе россияне будут работать с 6 по 8 мая. При этом 8 мая, как предпраздничный день, будет коротким днем. Далее россиян вновь ожидают «длинные» выходные, которые пройдут 4 дня – с 9 по 12 мая.


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Теги: 
Россия  праздники  выходные 

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