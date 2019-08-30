30 августа. Mossovetinfo.ru – Минэкономики России подготовило поправки в законодательство, которые обяжут кредиторов перед передачей долгов третьему лицу предложить их по аналогичной цене самому должнику, сообщает «Коммерсантъ».



В предложении Минэкономики указывается, что в трудных жизненных ситуациях должники могут оказаться неспособны выполнять обязательства по кредитам, при этом кредиторы отказывают должникам в реструктуризации долга, в тоже время кредиторы регулярно уступают долги третьему лицу, причем по цене, которая существенно меньше размера долгового требования. Сообщается, что долги физических лиц перепродаются третьим лицам в среднем за 2,8% от их размера.



Предложенные поправки будут обязывать кредитора перед продажей долга третьему лицу, направлять должнику предложение выкупить долг по той цене, по которой он собирается его перепродать третьему лицу. Кроме того, должник сможет в любое время выкупить у покупателя долга свое обязательство по цене, вдвое выше, чем заплатил покупатель, либо за половину стоимости, если сумеет доказать, что покупатель долга знал о том, что первоначально долг не предложили выкупить самому должнику.