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В России     31.05.2018 12:29

Россияне назвали главные детские проблемы

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Теги:  ВЦИОМ  опросы  дети 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Алкоголизм и наркомания, низкий уровень жизни и воспитание в детских учреждениях россияне считают главными проблемами детства в стране, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Главной проблемой детей в России респонденты назвали детский и подростковый алкоголизм и наркоманию – 37% опрошенных. На втором месте - низкий уровень жизни семей с детьми (34%). На третьем месте – уровень воспитания детей в дошкольных и школьных учреждениях (22%).

При этом заметно снизилась доля тех, кто считает основными проблемами детей детскую и подростковую преступность (с 38% в 2009 году до 8% в 2018) и беспризорность (с 21% до 6%).

В деле защиты интересов детей большинство опрошенных возлагает ответственность на семью и родственников – 44%. При этом 32% опрошенных считают, что защищать интересы детей в первую очередь должны уполномоченные государственные органы.


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Теги: 
ВЦИОМ  опросы  дети 

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