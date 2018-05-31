31 мая. Mossovetinfo.ru – Алкоголизм и наркомания, низкий уровень жизни и воспитание в детских учреждениях россияне считают главными проблемами детства в стране, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Главной проблемой детей в России респонденты назвали детский и подростковый алкоголизм и наркоманию – 37% опрошенных. На втором месте - низкий уровень жизни семей с детьми (34%). На третьем месте – уровень воспитания детей в дошкольных и школьных учреждениях (22%).



При этом заметно снизилась доля тех, кто считает основными проблемами детей детскую и подростковую преступность (с 38% в 2009 году до 8% в 2018) и беспризорность (с 21% до 6%).



В деле защиты интересов детей большинство опрошенных возлагает ответственность на семью и родственников – 44%. При этом 32% опрошенных считают, что защищать интересы детей в первую очередь должны уполномоченные государственные органы.