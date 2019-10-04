Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     04.10.2019 10:00

Россияне назвали необходимую им для счастья зарплату

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  зарплата  исследование 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Зарплата, которая может сделать счастливым среднего россиянина составляет 161 тысячу рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала по поиску работы Superjob.

Самые высокие запросы по зарплате, необходимой для счастья, у москвичей – их может сделать счастливыми зарплата в 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте жители Владивостока, которым для счастья достаточно зарабатывать 205 тысяч рублей в месяц. На третьем месте жители Ростова-на-Дону – для счастья им необходима ежемесячная зарплата в 200 тысяч рублей.

Самые низкие требования по зарплате необходимой для счастья у жителей Липецка (124 тысячи рублей в месяц), Кирова (120 тысяч рублей) и Оренбурга (115 тысяч рублей).

Также отмечается, что потребности мужчин выше, чем у женщин. Если мужчинам в среднем для счастья необходима зарплата в 181 тысячу рублей в месяц, то женщинам в среднем достаточно 138 тысяч рублей в месяц.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
зарплата  исследование 

Возврат к списку

Лента новостей

10:46 Другое Первый полностью российский экипаж «Союза» отправится на МКС осенью 2020 года

10:00 В России Россияне назвали необходимую им для счастья зарплату

09:28 В мире Дания сняла политические возражения против «Северного потока – 2»

09:16 Город (Москва и область) Завершается благоустройство территорий у 9 новых и строящихся станций метро

08:45 Другое Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в связи с 90-летием

Актуальные материалы

12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок

12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий

10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы

15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru