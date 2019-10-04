4 октября. Mossovetinfo.ru – Зарплата, которая может сделать счастливым среднего россиянина составляет 161 тысячу рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала по поиску работы Superjob.



Самые высокие запросы по зарплате, необходимой для счастья, у москвичей – их может сделать счастливыми зарплата в 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте жители Владивостока, которым для счастья достаточно зарабатывать 205 тысяч рублей в месяц. На третьем месте жители Ростова-на-Дону – для счастья им необходима ежемесячная зарплата в 200 тысяч рублей.



Самые низкие требования по зарплате необходимой для счастья у жителей Липецка (124 тысячи рублей в месяц), Кирова (120 тысяч рублей) и Оренбурга (115 тысяч рублей).



Также отмечается, что потребности мужчин выше, чем у женщин. Если мужчинам в среднем для счастья необходима зарплата в 181 тысячу рублей в месяц, то женщинам в среднем достаточно 138 тысяч рублей в месяц.