12 декабря. Mossovetinfo.ru – Идеальной продолжительностью новогодних праздников россияне считают 1-3 дня, следует из данных исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает RT.



За такой вариант высказались 47,5% опрошенных. 38,7% респондентов хотели бы отдыхать от 4 до 7 дней, 6,3% предпочли бы новогодние каникулы протяженностью в 8-10 дней. В то же время 7,5% участников опроса готовы вообще не отдыхать после Нового года.



В 2020 году новогодние праздники у россиян составят 8 дней – с 1 по 9 января.