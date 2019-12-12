12 декабря. Mossovetinfo.ru – Идеальной продолжительностью новогодних праздников россияне считают 1-3 дня, следует из данных исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает RT.
За такой вариант высказались 47,5% опрошенных. 38,7% респондентов хотели бы отдыхать от 4 до 7 дней, 6,3% предпочли бы новогодние каникулы протяженностью в 8-10 дней. В то же время 7,5% участников опроса готовы вообще не отдыхать после Нового года.
В 2020 году новогодние праздники у россиян составят 8 дней – с 1 по 9 января.
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