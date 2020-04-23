23 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с пандемией коронавируса в России резко упал потребительский спрос, россияне значительно сократили расходы на ряд потребительских товаров, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования, проведенного международным центром Romir совместно с компанией BCG.



Наиболее существенно сократились траты на алкоголь – на 38%. Также сильно упали расходы на косметику (на 32%) и одежду (на 21%).



На ближайшие полгода треть россиян отказалась от приобретения новой мебели и бытовой техники, хотя ранее планировали эти покупки. Около половины решили не покупать новые автомобили, чтобы не брать автокредиты.



Более половины опрошенных объяснили снижение потребительских расходов тем, что они сидят дома на самоизоляции и им просто некуда тратить деньги. 14% сократили расходы так как опасаются снижения доходов в следующем месяце, 8% опасаются роста цен.



В тоже время по пяти направлениям россияне ожидают повышения расходов. Это коммунальные и мобильные услуги, домашний интернет и Wi-Fi, безрецептурные лекарства и свежие продукты.