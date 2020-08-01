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В России     01.08.2020 04:13

Российская вакцина от коронавируса формирует иммунитет у 100% добровольцев

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Теги:  Россия  вакцина  коронавирус 

1 августа, Mossovetinfo.ru - Первая и вторая фазы испытаний российской вакцины от коронавируса показывают, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день после введения вакцины заявил в интервью телеканалу CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что в августе РФПИ опубликует всю информацию о вакцине. Более 20 стран продемонстрировали интерес к российской вакцине. Ранее сообщалось, что промышленное производство вакцины предполагается начать в сентябре 2020 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что как только вакцина от коронавируса появится в столице начнется бесплатная массовая вакцинация населения.

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Теги: 
Россия  вакцина  коронавирус 

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