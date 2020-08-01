1 августа, Mossovetinfo.ru - Первая и вторая фазы испытаний российской вакцины от коронавируса показывают, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день после введения вакцины заявил в интервью телеканалу CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Ожидается, что в августе РФПИ опубликует всю информацию о вакцине. Более 20 стран продемонстрировали интерес к российской вакцине. Ранее сообщалось, что промышленное производство вакцины предполагается начать в сентябре 2020 года.Ранее мэр Москвы Сергей, что как только вакцина от коронавируса появится в столице начнется бесплатная массовая вакцинация населения.