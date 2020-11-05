5 ноября. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект, согласно которому, в случае отказа в выдаче потребительского кредита, банк обязан будет указать причину отказа, законопроект размещен в электронной базе Госдумы.
Автор законопроекта, депутат Наталья Костенко напомнила, что Банк России рекомендовал кредитным организациям в случае отказа в выдаче кредита направлять заемщикам сообщение о причинах такого решения. Однако, так как данная норма носит лишь рекомендательный характер, многие банки не исполняют эту рекомендацию и отказывают в выдаче кредита без объяснения причин.
Предлагаемый законопроект должен снизить число необоснованных отказов в выдаче кредитов и способствовать более ответственному поведению кредитных организаций.
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