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В России     26.09.2019 09:55

Российские инженеры предложили новый способ борьбы с обледенением и снегом на дорогах

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Теги:  дороги  уборка снега 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Российские инженеры предложили новый способ борьбы с обледенением и снегом на дорогах, сообщает RT со ссылкой на исследование РосдорНИИ.

Наледь, которая образуется на дорогах зимой, а также медленная уборка снега с проезжей части после снегопадов, приводят к сужению дорожной части и увеличению пробок. В связи с этим предлагается делать так называемые «теплые дороги» с использованием электропроводящего цементобетона (ЭПБ).

Инженеры отмечают, что укладывать ЭПБ можно на краях проезжей части, где он будет обеспечивать таяние снега и его сток в ливневую канализацию. В тоже время на отдельных участках (мосты, путепроводы, съезды) электропроводящий цементобетон можно укладывать по всей ширине проезжей части.

Сверху ЭПБ предлагается закрывать защитным слоем, чтобы сделать его безопасным для водителей и пассажиров, в тоже время нижние слои дороги обеспечат заземление.


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Теги: 
дороги  уборка снега 

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