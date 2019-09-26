26 сентября. Mossovetinfo.ru – Российские инженеры предложили новый способ борьбы с обледенением и снегом на дорогах, сообщает RT со ссылкой на исследование РосдорНИИ.
Наледь, которая образуется на дорогах зимой, а также медленная уборка снега с проезжей части после снегопадов, приводят к сужению дорожной части и увеличению пробок. В связи с этим предлагается делать так называемые «теплые дороги» с использованием электропроводящего цементобетона (ЭПБ).
Инженеры отмечают, что укладывать ЭПБ можно на краях проезжей части, где он будет обеспечивать таяние снега и его сток в ливневую канализацию. В тоже время на отдельных участках (мосты, путепроводы, съезды) электропроводящий цементобетон можно укладывать по всей ширине проезжей части.
Сверху ЭПБ предлагается закрывать защитным слоем, чтобы сделать его безопасным для водителей и пассажиров, в тоже время нижние слои дороги обеспечат заземление.
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