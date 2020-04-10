10 апреля, Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса в России резко нарастят выпуск медицинской техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга Олега Бочарова.
Планируется, что выпуск медтехники в апреле вырастет в 8 раз, в мае – в 25 раз, в июне – в 30 раз. По словам Бочарова, правительство готово оказать всем предприятиям необходимую поддержку.
Замминистра также анонсировал создание консорциума разработчиков и производителей медицинской техники, задачей которого будет создание линейки отечественного медицинского оборудования по всем критическим направлением. При этом, предполагается, что все оборудование будет создано на единой цифровой платформе.
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