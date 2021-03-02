В России 02.03.2021, 14:00 Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

2 марта. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские производители мяса птицы и яиц в ходе совещания с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым договорились о сдерживании цен на свою продукцию, сообщает РБК...

В России 02.03.2021, 11:15 Роспотребнадзор выпустил рекомендации для школьников

2 марта. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор выпустил рекомендации по режиму дня и питания для школьников, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства. Школьникам необходимо питаться ...