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В России
02.03.2021, 14:00
Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
2 марта. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские производители мяса птицы и яиц в ходе совещания с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым договорились о сдерживании цен на свою продукцию, сообщает РБК...
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В России
02.03.2021, 11:15
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для школьников
2 марта. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор выпустил рекомендации по режиму дня и питания для школьников, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства. Школьникам необходимо питаться ...
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В России
02.03.2021, 10:00
Голикова рассказала, когда в России сформируется коллективный иммунитет
2 марта. Mossovetinfo.ru – Коллективный иммунитет от коронавируса может сформироваться в Росси к августу, при сохранении существующих темпов вакцинации, заявила в интервью ТАСС вице-премьер Татьяна Го...