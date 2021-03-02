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В России     02.03.2021 14:00

Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

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Теги:  продукты  рост цен  цены 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские производители мяса птицы и яиц в ходе совещания с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым договорились о сдерживании цен на свою продукцию, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения», - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что рост цен на мясо птицы и яйца обусловлен ростом цен на корма, а также снижением производительности из-за вспышек птичьего гриппа. Кроме того, по причине роста заболеваемости птицы в ЕС, снизился импорт яиц из-за рубежа, что также привело к повышению цен.

Для того, чтобы поднять производство внутри страны и снизить зависимость от импорта, власти намерены предпринять ряд стимулирующих мер. В частности, с января 2022 года ставка ввозной таможенной пошлины будет поднята до 5%, а с 2023 года - до 15%. Кроме того, в случае если российские производители не будут повышать отпускные цены на свою продукцию, власти намерены компенсировать им часть затрат на килограмм произведенной и реализованной продукции.

Ранее российские ритейлеры заявили, что цена на мясо птицы и яйца в магазинах может вырасти, так как поставщики запросили повышения цены на 10%.

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Теги: 
продукты  рост цен  цены 

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