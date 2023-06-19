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21 Июня

10:37 Другое Путин и Собянин посетили во вторник Северный речной вокзал, приняли участие в церемонии запуска речного транспорта по Москве-реке

09:43 В России Российские военные средствами РЭБ пресекли попытку ВСУ атаковать Московскую область

09:19 Город (Москва и область) Два беспилотника упали на подлете к складам в Подмосковье

20 Июня

21:34 Общество Дмитрий Гусев выдвинут в качестве кандидата в мэры Москвы на конференции Справедливой России

17:01 Город (Москва и область) Около 95 тысяч штрафов с камер за непристегнутый ремень направлено с начала года в Подмосковье

09:10 Другое C 19 по 30 июня 2023 года в России запустили горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туруслуг

08:53 Мнения ВЦИОМ: россияне считают, что старость наступает в 63 года

08:31 Город (Москва и область) С 2016 года в столице выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов

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Актуальные материалы

08:53 Город (Москва и область) До запуска МЦД-4 осталось завершить работы на одной из 16 станций Калужского направления - Собянин

09:54 Общество До 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского, останется в храме Христа Спасителя Икона «Троица» Андрея Рублева

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

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