8 ноября. Mossovetinfo.ru – Росстат впервые подсчитал число россиян, которые ведут здоровый образ жизни, сообщает РБК.
По данным ведомства, доля россиян, которые ведут здоровый образ жизни, составляет 12% в среднем по стране. Данный показатель был включен Федеральный план статистических работ в конце 2018 года в рамках исполнения нацпроекта «Демография».
Ведущим здоровый образ жизни считается человек, который не курит, потребляет не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, занимающийся адекватной физической активностью. Также допускается потребление не более 5 граммов соли, и алкоголя: не более 168 грамм чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 грамм для женщин.
Если брать цифры по регионам, то наибольшее количество людей, ведущих здоровый образ жизни, проживает в Ингушетии - 48%. На втором месте Крым (29,2%), на третьем месте Адыгея (28,8). Также в пятерку регионов с самым высоким процентом людей, ведущих здоровый образ жизни, вошли Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%).
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