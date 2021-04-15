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В России     15.04.2021 13:28

Росстат зафиксировал в России снижение уровня бедности

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Теги:  Росстат  статистика  бедность 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — В 2020 году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилась на 0,2% - 12,1% в 2020 году по сравнению с 12,3% годом ранее, сообщается на официальном сайте Росстата.

В общей сложности число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году составило 17,8 миллиона человек (в 2019 году - 18,1 миллиона человек).

При этом отмечается, что в IV квартале 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось до 13,5 миллиона человек. Кроме того, в последние три месяца прошлого года снизился размер прожиточного минимума: с 11 606 рублей в III квартале до 11 329 рублей в конце года. Инфляция в этот период была ниже роста среднедушевых доходов населения.


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Теги: 
Росстат  статистика  бедность 

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