Росстат зафиксировал в России снижение уровня бедности

15 апреля. Mossovetinfo.ru — В 2020 году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилась на 0,2% - 12,1% в 2020 году по сравнению с 12,3% годом ранее, сообщается на официальном сайте Росстата.



В общей сложности число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году составило 17,8 миллиона человек (в 2019 году - 18,1 миллиона человек).



При этом отмечается, что в IV квартале 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось до 13,5 миллиона человек. Кроме того, в последние три месяца прошлого года снизился размер прожиточного минимума: с 11 606 рублей в III квартале до 11 329 рублей в конце года. Инфляция в этот период была ниже роста среднедушевых доходов населения.



