 
Актуальные темы: коронавирус
В России     10.03.2021 16:51

«Ростелеком» устранил сбой, из-за которого не работали сайты госструктур

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Ростелеком  сайты  сбой 

10 марта. Mossovetinfo.ru – ПАО «Ростелеком» устранил сбой в работе сети, из-за которого «легли» сайты госорганов России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, сбой полностью устранен, сайты госструктур полностью доступны. Специалисты компании изучают причины сбоя, чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем.

Ранее сообщалось, что в работе сайтов российских госорганов произошел масштабный сбой. Пользователи сообщали о невозможности зайти на сайты Кремля, правительства, Госдумы, СК и ряда министерств. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, сбой в работе сайтов российских госорганов был вызван сбоем маршрутизаторов в сети компании «Ростелеком».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Ростелеком  сайты  сбой 

Возврат к списку

Лента новостей

16:51 В России «Ростелеком» устранил сбой, из-за которого не работали сайты госструктур

16:39 Происшествия Один человек погиб при пожаре на востоке Москвы

15:58 Город (Москва и область) За 10 лет количество государственных ветеринарных клиник в Москве выросло в 1,5 раза

14:38 Власть Послание Путина Федеральному собранию перенесено

14:01 Город (Москва и область) Реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАД начнется в апреле

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru