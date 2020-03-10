10 марта. Mossovetinfo.ru – Роструд напомнил, что ближайшие «длинные» выходные в стране ожидаются в мае.



В связи с празднованием Дня труда выходные будут длиться с 1 по 5 мая. Затем, в связи с празднование Дня Победы, выходные будут длиться с 9 по 11 мая.