10 марта. Mossovetinfo.ru – Роструд напомнил, что ближайшие «длинные» выходные в стране ожидаются в мае.
В связи с празднованием Дня труда выходные будут длиться с 1 по 5 мая. Затем, в связи с празднование Дня Победы, выходные будут длиться с 9 по 11 мая.
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