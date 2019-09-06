6 сентября. Mossovetinfo.ru – Роструд назвал сферы деятельности, где предлагают вакансии с самыми высокими зарплатами.
Зарплаты от 80 тысяч рублей и выше предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.
Если брать представителей конкретных профессий, то на высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве.
В отдельных случаях зарплата может быть очень высокой, так, машинистам горных выемочных машин обещают до 200 тысяч рублей в месяц, а пилотам и капитанам – от 300 до 400 тысяч рублей в месяц.
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