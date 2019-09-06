Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     06.09.2019 09:01

Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  работа  зарплаты  оплата труда 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Роструд назвал сферы деятельности, где предлагают вакансии с самыми высокими зарплатами.

Зарплаты от 80 тысяч рублей и выше предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.

Если брать представителей конкретных профессий, то на высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве.

В отдельных случаях зарплата может быть очень высокой, так, машинистам горных выемочных машин обещают до 200 тысяч рублей в месяц, а пилотам и капитанам – от 300 до 400 тысяч рублей в месяц.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
работа  зарплаты  оплата труда 

Возврат к списку

Лента новостей

09:01 В России Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами

08:52 Город (Москва и область) Власти Москвы усилят видеонаблюдение на массовых мероприиятиях

08:25 Город (Москва и область) Продукцию московских предприятий экспортируют более чем в 180 стран мира

08:13 Общество Теплая погода без осадков ожидается в Москве 6 сентября

17:33 В России В России прекратят прием на обучение по 30 устаревшим специальностям

Актуальные материалы

08:47 Общество Какие музеи в Москве будут работать бесплатно в День города

19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей

10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти

10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа

09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru