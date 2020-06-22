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В России     22.06.2020 15:30

Ростуризм: популярные туристические направления в России будут открыты к началу июля

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Теги:  Ростуризм  туристический сезон  туризм  открытие 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Все наиболее популярные туристические направления в России с начала июля начнут принимать туристов из других регионов, сообщает пресс-служба Ростуризма.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», - заявила глава ведомства Зарина Догузова.

При этом, Догузова подчеркнула, что главной задачей ведомства в 2020 году является безопасный отдых россиян от Калининграда до Владивостока.

Ранее о возобновлении с 1 июля работы туристической отрасли в России заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.


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Теги: 
Ростуризм  туристический сезон  туризм  открытие 

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