22 июня. Mossovetinfo.ru – Все наиболее популярные туристические направления в России с начала июля начнут принимать туристов из других регионов, сообщает пресс-служба Ростуризма.



«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», - заявила глава ведомства Зарина Догузова.



При этом, Догузова подчеркнула, что главной задачей ведомства в 2020 году является безопасный отдых россиян от Калининграда до Владивостока.



Ранее о возобновлении с 1 июля работы туристической отрасли в России заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.