22 июня. Mossovetinfo.ru – Все наиболее популярные туристические направления в России с начала июля начнут принимать туристов из других регионов, сообщает пресс-служба Ростуризма.
«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», - заявила глава ведомства Зарина Догузова.
При этом, Догузова подчеркнула, что главной задачей ведомства в 2020 году является безопасный отдых россиян от Калининграда до Владивостока.
Ранее о возобновлении с 1 июля работы туристической отрасли в России заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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