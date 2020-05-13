13 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор приостановил использование в России аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных после 1 апреля текущего года, сообщается на официальном сайте ведомства.



Данные аппараты производятся на Уральском приборостроительном заводе. Они используются для оказания помощи больным коронавирусом.



В результате короткого замыкания в таком аппарате 9 мая произошел пожар в московской больнице № 50 имени Спасокукоцкого, один человек погиб. 12 мая из-за короткого замыкания в аппарате ИВЛ «Авента-М» произошел пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате погибло 5 пять человек.