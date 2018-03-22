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В России     22.03.2018 12:04

Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой

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Теги:  Леонид Слуцкий 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Несколько ведущих российских СМИ отказался отозвал своих журналистов из Государственной Думы РФ в знак протеста против решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений «поведенческих норм» в деле депутата Леонида Слуцкого.

Бойкот уже объявили РБК, «Эхо Москвы», «Коммерсантъ», «Дождь», RTVI и Lenta.ru, а также Знак.ком.

Комиссия по этике Госдумы в среду рассмотрела «дело Слуцкого» по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, которые обвинили Слуцкого в домогательствах. Нарушений «поведенческих норм» со стороны депутата обнаружено не было.


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Теги: 
Леонид Слуцкий 

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