22 марта. Mossovetinfo.ru – Несколько ведущих российских СМИ отказался отозвал своих журналистов из Государственной Думы РФ в знак протеста против решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений «поведенческих норм» в деле депутата Леонида Слуцкого.



Бойкот уже объявили РБК, «Эхо Москвы», «Коммерсантъ», «Дождь», RTVI и Lenta.ru, а также Знак.ком.



Комиссия по этике Госдумы в среду рассмотрела «дело Слуцкого» по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, которые обвинили Слуцкого в домогательствах. Нарушений «поведенческих норм» со стороны депутата обнаружено не было.