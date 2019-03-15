15 марта. Mossovetinfo.ru – ОАО «РЖД» открыло продажу билетов в новые плацкартные вагоны, которые с марта начнут курсировать в составе поездов Ростов-на-Дону – Москва и Анапа – Москва, сообщает пресс-служба компании.
Первый поезд, в составе которого будет новый плацкартный вагон, отправится 18 марта из Ростова-на-Дону в Москву. 19 марта поезд с новыми плацкартными вагонами отправится из Москвы в Анапу.
Отмечается, что билеты в новые плацкартные вагоны по стоимости не будут отличаться от билетов в обычные плацкарты.
Новый плацкартный вагон предоставляет пассажирам новый уровень комфорта. В них есть возможность организации личного пространства с помощью шторок, каждое место оборудовано индивидуальным освещением, usb-розеткой для зарядки гаджетов и электрической розеткой. Кроме того, в туалетах нового вагона предусмотрен душ, пеленальный столик и фен для рук.
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