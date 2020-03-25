25 марта. Mossovetinfo.ru – В связи со снижением пассажиропотока из-за пандемиии коронавируса, РЖД отменяет ряд поездов дальнего следования, следующих по России, у ряда других поездов сокращается частота курсирования, сообщает пресс-служба компании.



Сообщается, что отменены будут поезда, которые имеют альтернативу на данных маршрутах, или не пользуются спросом в настоящий момент.



Изменения затронут 31 поезд, в том числе будут отменены несколько поездов на маршруте Москва – Санкт-Петербург, а также круговой поезд Москва Киевская – Москва Павелецкая. Сокращается частота следования у поездов Челябинск-Омск, Пенза-Ряжск, Самара-Казань и ряда других.



Пассажиры, которые купили билеты на отмененные поезда, смогут совершить поездки в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо полностью получить обратно деньги за билеты.