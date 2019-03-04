4 марта. Mossovetinfo.ru – ОАО «РЖД» планирует создать единую онлайн-платформу по продаже билетов на поезда дальнего следования и междугородные автобусы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания концепцию комплексного развития автобусных перевозок в РЖД.
Сообщается, что в РЖД подтвердили существование данного документа, однако заявили, что эту концепцию не рассматривал совет директоров компании и она не утверждена. При этом в компании подтвердили и то, что работа по созданию единой онлайн-платформы по продаже билетов на поезда и автобусы ведется. Совместно с органами исполнительной власти различных регионов России уже определен список вокзалов и остановок, на которых можно организовать мультимодальные перевозки.
По данным издания, запуск онлайн-площадки по продаже билетов может обойтись в 100 миллионов рублей. Он поможет РЖД нарастить долю интернет-продаж на рынке автобусных перевозок, который оценивается экспертами в 300 миллиардов рублей.
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