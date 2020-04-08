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В России     08.04.2020 14:29

РЖД сократило число «Сапсанов» на маршруте Москва – Санкт-Петербург до 4 пар в сутки

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Теги:  РЖД  поезда  Сапсан  отмена 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – ОАО РЖД приняло решение сократить с 13 апреля число «Спасанов» на маршруте Москва – Санкт-Петербург до 4 пар в сутки, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно курсирует 12 пар «Сапсанов». Решение о сокращении количества составов было принято в связи со снижением пассажиропотока и введением в Москве и Санкт-Петербурге режима самоизоляции из-за коронавируса.

Кроме того, из-за снижения пассажиропотока отменен «Сапсан», курсирующий по маршруту Москва – Нижний Новгород.


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Карта места

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Теги: 
РЖД  поезда  Сапсан  отмена 

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