8 апреля. Mossovetinfo.ru – ОАО РЖД приняло решение сократить с 13 апреля число «Спасанов» на маршруте Москва – Санкт-Петербург до 4 пар в сутки, сообщает пресс-служба компании.



В настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно курсирует 12 пар «Сапсанов». Решение о сокращении количества составов было принято в связи со снижением пассажиропотока и введением в Москве и Санкт-Петербурге режима самоизоляции из-за коронавируса.



Кроме того, из-за снижения пассажиропотока отменен «Сапсан», курсирующий по маршруту Москва – Нижний Новгород.