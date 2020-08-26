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В России     27.08.2020 08:27

РЖД возобновили движение 80 % поездов, отменённых из-за коронавируса

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Теги:  РЖД  коронавирус 

27 августа. Mossovetinfo.ru - ОАО «РЖД» возобновило движение почти 80% поездов дальнего следования, курсировавших до пандемии коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.

По словам Белозерова, компания полностью готова к возобновлению перевозок в объёме, существовавшим до пандемии, однако многое зависит от снятия ограничений в регионах. В связи с этим пока рано говорить о том, когда железнодорожные перевозки вновь выйдут на доковидный уровень.

При этом, Белозеров отметил, я что РЖД не только возвращают ранее существовавшие маршруты, но и запускают новые. В частности, глава РЖД назвал «Ласточку», запущенную из Москвы в Кострому. По словам Белозерова, первый месяц работы нового маршрута показал, что практически все места в нём выкупаются.

Из Санкт-Петербурга в Самару теперь ходит поезд «Стриж». Ранее такие поезда ходили только из Москвы в Нижний Новгород.

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Карта места

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Теги: 
РЖД  коронавирус 

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