РЖД возобновили движение 80 % поездов, отменённых из-за коронавируса

27 августа. Mossovetinfo.ru - ОАО «РЖД» возобновило движение почти 80% поездов дальнего следования, курсировавших до пандемии коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.



По словам Белозерова, компания полностью готова к возобновлению перевозок в объёме, существовавшим до пандемии, однако многое зависит от снятия ограничений в регионах. В связи с этим пока рано говорить о том, когда железнодорожные перевозки вновь выйдут на доковидный уровень.



При этом, Белозеров отметил, я что РЖД не только возвращают ранее существовавшие маршруты, но и запускают новые. В частности, глава РЖД назвал «Ласточку», запущенную из Москвы в Кострому. По словам Белозерова, первый месяц работы нового маршрута показал, что практически все места в нём выкупаются.



Из Санкт-Петербурга в Самару теперь ходит поезд «Стриж». Ранее такие поезда ходили только из Москвы в Нижний Новгород.