Другие материалы
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В России
27.08.2020, 08:27
РЖД возобновили движение 80 % поездов, отменённых из-за коронавируса
27 августа. Mossovetinfo.ru - ОАО «РЖД» возобновило движение почти 80% поездов дальнего следования, курсировавших до пандемии коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании...
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В России
26.08.2020, 09:01
В России создадут систему защиты от банковских мошенников
26 августа. Mossovetinfo.ru – В России в течение двух лет создадут систему защиты граждан от звонков банковских мошенников, сообщают «Известия». Система также будет блокировать звонки мошенни...
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В России
26.08.2020, 08:41
Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу
26 августа. Mossovetinfo.ru – Москва и Подмосковье покинули топ-10 российских регионов по уровням выбросов от предприятий и транспорта, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной а...