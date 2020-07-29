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В России     29.07.2020 10:00

S7 объявила о возобновлении полетов в Турцию с 10 августа

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Теги:  авиасообщение  Турция 

29 июля. Mossovetinfo.ru – Российская авиакомпания S7 Airlines объявила о возобновлении с 10 августа полетов в Турцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Авиакомпания уже открыла продажу билетов на регулярные рейсы в Анталью и Даламан. В Анталью будет выполнятся по два рейса ежедневно, в Даламан – от 3 до 7 рейсов в неделю.

Ранее стало известно, что с 1 августа Россия восстанавливает международное авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса. Вначале полеты возобновятся в Великобританию, Турцию и Танзанию. Рассматривается возобновление авиасообщения с рядом других стран.


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Теги: 
авиасообщение  Турция 

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