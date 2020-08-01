1 августа. Mossovetinfo.ru – Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.



Сообщается, что рейсы по маршруту Москва – Женева – Москва будут летать раз в неделю.



Международное авиасообщение с другими странами Россия Россия приостановила в конце апреля из-за пандемии коронавируса. С 1 августа начинается постепенное восстановление ависообщения с другими странами. С сегодняшнего дня из России можно улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию.