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В России     01.08.2020 13:31

С 15 августа возобновляется авиасообщение между Россией и Швейцарией

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Теги:  авиасообщение  Швейцария 

1 августа. Mossovetinfo.ru – Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что рейсы по маршруту Москва – Женева – Москва будут летать раз в неделю.

Международное авиасообщение с другими странами Россия Россия приостановила в конце апреля из-за пандемии коронавируса. С 1 августа начинается постепенное восстановление ависообщения с другими странами. С сегодняшнего дня из России можно улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию.


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Теги: 
авиасообщение  Швейцария 

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