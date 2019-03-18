18 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о повышении социальных пенсий на 2% с 1 апреля 2019 года, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Повышение пенсий коснется почти 4 миллионов человек. Средний размер социальных пенсий составит 9266 рублей.
Индексация социальных пенсий происходит ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
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