18 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о повышении социальных пенсий на 2% с 1 апреля 2019 года, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.



Повышение пенсий коснется почти 4 миллионов человек. Средний размер социальных пенсий составит 9266 рублей.



Индексация социальных пенсий происходит ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.