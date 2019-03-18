Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     18.03.2019 16:21

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Правительство РФ  пенсии  индексация  Дмитрий Медведев 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о повышении социальных пенсий на 2% с 1 апреля 2019 года, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Повышение пенсий коснется почти 4 миллионов человек. Средний размер социальных пенсий составит 9266 рублей.

Индексация социальных пенсий происходит ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Правительство РФ  пенсии  индексация  Дмитрий Медведев 

Возврат к списку

Лента новостей

16:44 Город (Москва и область) 18 марта стало самым теплым днем с начала 2019 года

16:21 В России С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

15:29 Город (Москва и область) Власти Москвы продолжат модернизацию Боткинской больницы - Собянин

14:00 Общество Почти 90% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией - ВЦИОМ

13:35 Город (Москва и область) Переселение еще одного дома по программе реновации началось на северо-востоке Москвы

Актуальные материалы

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

21:35 Происшествия Роспотребназдор зафиксировал два случая кишечной инфекции в детском саду в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru