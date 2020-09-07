7 сентября. Mossovetinfo.ru – С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять не только без привлечения сотрудников ГИБДД, но и без оформления бумаг - с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО», сообщает «Российская газета».
Поправки в закон об ОСАГО, позволяющие оформлять мелкие ДТП в электронном виде, вступили в силу. Для такого оформления Центробанк вместе с Минкомсвязи разработали приложение «Помощник ОСАГО» вначале было решено обкатать новый сервис в нескольких регионах.
Эксперимент, проведенный в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане, показал что такой вариант оформления ДТП востребован и работоспособен. В связи с этим, с 1 ноября приложение начнет работать на всей территории страны.
Оформить ДТП в электронном виде можно в том случае, если оба участника аварии застрахованы по ОСАГО и не причинен ущерб третьим лицам. Оформить ДТП можно как с фотофиксацией, так и без нее. Оформление с фотофиксацией позволяет получить пострадавшему компенсацию по ОСАГО в размере до 400 тысяч рублей. Оформление без фотофиксации позволяет получить компенсацию в размере не более 100 тысяч рублей.
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