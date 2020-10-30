30 октября. Mossovetinfo.ru – С 30 октября вступают в силу поправки в «антитабачный» закон, запрещающие курение вейпов и кальянов в предприятиях общепита.
Поправки были приняты Госдумой 22 июля. Согласно обновленному закону, с 30 октября на системы нагревания табака, электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяются все требования и ограничения, которые относятся к табачной продукции.
Курение табачной продукции в кафе, ресторанах и других предприятиях общепита было запрещено в России с 1 июня 2014 года.
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