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В России     30.10.2020 01:00

С 30 октября в российских ресторанах и кафе запрещается курение вейпов и кальянов

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Теги:  рестораны  кафе  общепит  вейпы  кальян  запрет 

30 октября. Mossovetinfo.ru – С 30 октября вступают в силу поправки в «антитабачный» закон, запрещающие курение вейпов и кальянов в предприятиях общепита.

Поправки были приняты Госдумой 22 июля. Согласно обновленному закону, с 30 октября на системы нагревания табака, электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяются все требования и ограничения, которые относятся к табачной продукции.

Курение табачной продукции в кафе, ресторанах и других предприятиях общепита было запрещено в России с 1 июня 2014 года.


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Теги: 
рестораны  кафе  общепит  вейпы  кальян  запрет 

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