30 октября. Mossovetinfo.ru – С 30 октября вступают в силу поправки в «антитабачный» закон, запрещающие курение вейпов и кальянов в предприятиях общепита.



Поправки были приняты Госдумой 22 июля. Согласно обновленному закону, с 30 октября на системы нагревания табака, электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяются все требования и ограничения, которые относятся к табачной продукции.



Курение табачной продукции в кафе, ресторанах и других предприятиях общепита было запрещено в России с 1 июня 2014 года.