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В России     08.04.2020 17:43

С 9 апреля все отделения Сбербанка переходят на обычный режим работы

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Теги:  Сбербанк  режим работы 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – С 9 апреля все отделения Сбербанка возвращаются к обычному режиму работы, сообщает пресс-служба банка.

Ранее, было объявлено, что с 6 по 30 апреля отделения Сбербанка будут работать в усиленном режиме по графику выходного дня.

Однако, в связи с пожеланиями клиентов, было принято решение с 9 апреля перевести все отделения банка перейдут в обычный режим работы.

При этом, клиентам по-прежнему рекомендуется пользоваться дистанционными сервисами, по возможности избегать оплаты наличными, посещать отделения банка и пользоваться банкоматами только в случае крайней необходимости.


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Карта места

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Теги: 
Сбербанк  режим работы 

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