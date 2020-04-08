8 апреля. Mossovetinfo.ru – С 9 апреля все отделения Сбербанка возвращаются к обычному режиму работы, сообщает пресс-служба банка.



Ранее, было объявлено, что с 6 по 30 апреля отделения Сбербанка будут работать в усиленном режиме по графику выходного дня.



Однако, в связи с пожеланиями клиентов, было принято решение с 9 апреля перевести все отделения банка перейдут в обычный режим работы.



При этом, клиентам по-прежнему рекомендуется пользоваться дистанционными сервисами, по возможности избегать оплаты наличными, посещать отделения банка и пользоваться банкоматами только в случае крайней необходимости.