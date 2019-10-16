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В России     16.10.2019 13:11

С начала года в России предотвращено 39 терактов – ФСБ

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Теги:  ФСБ  Александр Бортников  терроризм 

16 октября. Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года российские спецслужбы предотвратили 39 терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ФСБ России Александра Бортникова.

На совещании глав спецслужб в Сочи Бортников рассказал, что все теракты были выявлены на стадии подготовки. В ходе предотвращения терактов 32 террориста было уничтожено, 679 человек задержано, 22 человека склонили к отказу от террористической деятельности.

Бортников также сообщил, что на территории России было выявлено 49 террористических ячеек, которые планировали совершить теракты в различных регионах страны.

Помимо этого, российские силовики установили более 5,5 тысячи россиян, которые выехали за рубеж, чтобы воевать на стороне международных террористических организаций. Около 4 тысяч боевиков в итоге стали фигурантами уголовных дел. 337 из них вернулись в Россию, 224 уже осуждены, 32 арестовано, в отношении остальных собираются доказательства.


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Теги: 
ФСБ  Александр Бортников  терроризм 

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