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В России     31.08.2020 09:36

С сентября учеников младших классов в России обеспечат горячим питанием

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Теги:  горячее питание  школьники 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Начиная с сентября все ученики младших классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Финансирование горячего питания для младшеклассников будет осуществляться как за счет федеральных средств, так и за счет средств региональных и местных бюджетов. Отвечать за обеспечение школьников горячим питанием будет учредитель школы.

При этом стало известно, что полностью готовы к к реализации программы оказались 58 из 85 российских регионов. В остальных реализациях полной готовности пока нет.

В январе 2020 года, в ходе оглашения послания к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин объявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля.


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Теги: 
горячее питание  школьники 

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