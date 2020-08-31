31 августа. Mossovetinfo.ru – С 5 сентября в России расширяется тарифный коридор по ОСАГО, диапазон базовых ставок для легковых автомобилей физических лиц расширяется на 10% в сторону увеличения и уменьшения.



Таким образом, с сентября оформление ОСАГО обойдется автовладельцам в сумму от 2471 рубля до 5436 рублей. Это позволит дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска.



Для легковых автомобилей, принадлежащих юридическим лицам, диапазон базовых ставок увеличивается еще больше – до 20% в каждую сторону.