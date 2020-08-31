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В России
31.08.2020, 10:21
С сентября в России расширяется тарифный коридор по ОСАГО
31 августа. Mossovetinfo.ru – С 5 сентября в России расширяется тарифный коридор по ОСАГО, диапазон базовых ставок для легковых автомобилей физических лиц расширяется на 10% в сторону увеличения и ...
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В России
31.08.2020, 09:36
С сентября учеников младших классов в России обеспечат горячим питанием
31 августа. Mossovetinfo.ru – Начиная с сентября все ученики младших классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Финансирование горячего питания для младшеклассников будет ...
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В России
31.08.2020, 09:04
В сентябре российские учителя начнут получать доплату в 5 тысяч рублей за классное руководство
31 августа. Mossovetinfo.ru – С сентября российские учителя начнут получать ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей за классное руководство. Решение о введении с доплат за классное руков...