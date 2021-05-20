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В России     20.05.2021 09:59

Сбербанк начал выдавать клиентам краткосрочные займы до зарплаты

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Теги:  Сбербанк  займы  сервисы 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Сбербанк объявил о запуске нового сервиса «Деньги до зарплаты», по предоставлению краткосрочных займов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка.

С помощью нового сервиса можно будет получить краткосрочный займ на сумму от 1000 до 30 000 рублей со сроком погашения в 1 месяц. Процент по займу будет такой же, как в потребительских кредитах - от 12,9% до 19,9%. Чем быстрее будет погашен кредит, тем меньше будет переплата.

Новый сервис будет доступен тем, кто получает зарплату на карты Сбербанка. Оформить займ можно будет через мобильное приложение банка. Заявка будет рассмотрена в течение нескольких минут, а деньги сразу перечислят на карту клиента.

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Карта места

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Теги: 
Сбербанк  займы  сервисы 

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