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В России     06.07.2021 13:02

Сбербанк запускает программу льготной ипотеки на строительство жилых домов

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Теги:  Сбербанк  ипотека  жилье  дом  льготная ипотека 

6 июля. Mossovetinfo.ru - Сбербанк запускает программу льготной ипотеки на строительство жилых домов под 6% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Программа будет действовать до 1 октября текущего года. Субсидировать льготную ставку будет Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная ставка кредита составит 12 миллионов рублей. Для других регионов - 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос составит 20%, максимальный срок кредитования - 20 лет.

Для получения льготного ипотечного кредита необходимо, чтобы строительство осуществляла одна из 65 компаний, рекомендованных банком, а само строительство должно производится на земельном участке, находящемся в собственности.

Программа также распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, строящиеся застройщиками за счет кредитных средств банка. По таким проектам минимальная доступная ставка составит 4,6% годовых.

Земельный участок оформляется в залог для обеспечения кредита. При этом, если сумма кредита составляет менее 6 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и менее 3 миллионов рублей для других регионов, обеспечение не потребуется.

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Теги: 
Сбербанк  ипотека  жилье  дом  льготная ипотека 

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