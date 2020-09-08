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В России     08.09.2020 06:49

Счетная палата РФ вместе с КСП регионов палата проверит выплаты медикам за работу с больными коронавирусом

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Теги:  Россия  бюджет  коронавирус  проверка  медики  стимулирование  КСП 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Счетная палата Российской Федерации (СП РФ) дополнила План проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией. Материал опубликован на сайте СП РФ, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

В начале сентября правительство РФ выделило еще 22 млрд руб. на выплаты медикам. На эти цели из бюджет РФ направлено около 100 млрд руб.

Накануне ИА МОССОВЕТ сообщало, что по данным мониторинга Контрольно-счетная палата Москвы (КСП), по состоянию на 1 июля Департаменту здравоохранения города Москвы на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 31 892 569,2 тыс. рублей. Их этих средств направлено на осуществление выплат стимулирующего характера медикам из резервного фонда Правительства Российской Федерации направлено 7 291 048,9 тыс. рублей, из бюджета города Москвы – 5 344 428,1 тыс. рублей.

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Теги: 
Россия  бюджет  коронавирус  проверка  медики  стимулирование  КСП 

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