7 ноября. Mossovetinfo.ru – Естественная убыль населения России ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению ее роста, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Счетной палаты.
По данным контрольного ведомства, на 1 сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года.
Сообщается, что с января по август рождаемость сократилась на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, естественая убыль населения за первые 8 месяцев 2019 года выросла в 1,3 раза по сравнению с январем-августом 2018 года.
Прирост населения с начала года был зафиксирован только в 17 регионах России, в тоже время в 32 регионах число умерших превысило число родившихся в 1,5-2,1 раза.
Также отмечается, что убыль населения компенсируется миграционным приростом, но лишь частично – на 76%.
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