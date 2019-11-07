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В России     07.11.2019 09:53

Счетная палата сообщила о сокращении населения России

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Теги:  Счетная палата  численность населения 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – Естественная убыль населения России ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению ее роста, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Счетной палаты.

По данным контрольного ведомства, на 1 сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года.

Сообщается, что с января по август рождаемость сократилась на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, естественая убыль населения за первые 8 месяцев 2019 года выросла в 1,3 раза по сравнению с январем-августом 2018 года.

Прирост населения с начала года был зафиксирован только в 17 регионах России, в тоже время в 32 регионах число умерших превысило число родившихся в 1,5-2,1 раза.

Также отмечается, что убыль населения компенсируется миграционным приростом, но лишь частично – на 76%.


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Теги: 
Счетная палата  численность населения 

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